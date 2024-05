Venemaa kinnitas Ukraina ajakirjaniku kinnipidamist

Venemaa kaitseministeerium kinnitas, et Ukraina ajakirjanik Viktoria Roshšõna, kes kadus 2023. aasta augustis, on kinni peetud Venemaa okupeeritud territooriumil, teatas Ukraina Ajakirjanike Rahvuslik Liit (NUJU) 27. mail.

Viktoria isa Volodõmõr Roshšõn sai Venemaa kaitseministeeriumilt kirja, milles kinnitati tema tütre vangistust, vahendas The Kyiv Independent.

"Olemasoleva teabe kohaselt on Roshšõna Viktoria Volodõmõrivna kinni peetud ja asub praegu Venemaa Föderatsiooni territooriumil," seisis kirjas.

Volodõmõr Roshšyn jagas kirja NUJU-ga ja võttis ühendust ka Rahvusvahelise Punase Risti Komiteega (ICRC), et kontrollida Venemaa kaitseministeeriumi väiteid. ICRC kinnitas, et Roshšõna on kinni peetud, kuid teatas, et neil ei ole hetkel talle ligipääsu.

Roshšõna kadus 3. augustil 2023, kui ta tegi reportaaži Venemaa okupeeritud territooriumil. Tema isa sai kaitseministeeriumi kirja 22. aprillil 2024. Roshšõna perekonna sõnul on kirjad Venemaa uurimiskomiteele, peaprokuratuurile ja ombudsmanile jäänud vastuseta.

Roshšõna perekond teatas NUJU-le, et nad esitasid taotluse Venemaa marionett-prokuratuuri büroole okupeeritud Mariupolis. Neile vastati, et Roshšõna vastu pole ühtegi menetlust algatatud.

BBC Venemaa teatas jaanuaris, et tuhanded Ukraina tsiviilisikud on Venemaal vangistuses ilma süüdistuse, kohtuprotsessi või õigusnõustajata.

Roshšõna on kajastanud Venemaa invasiooni mitme Ukraina uudistekanali jaoks, sealhulgas Hromadske, Ukrainska Pravda ja Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL).