USA plaanib hakata Saudi Araabiale võimsamaid relvi müüma

Varasemalt oli USA president Joe Biden võtnud karmi seisukoha Saudi Araabia osas, mille repressioonid Iraani-meelsete huthide vastu Jeemenis on kaasa toonud hulgaliselt tsiviilohvreid. Samuti on kritiseeritud Saudi Araabia inimõiguste olukorda, seda eriti pärast poliitilise vastase ja Washington Posti ajakirjaniku Jamal Khashoggi tapmist 2018. aastal, vahendas The Telegraph.

Saudi Araabia, mis on suurim USA relvade ostja, on pidanud kannatama piiranguid, mida varasemad USA administratsioonid ei seadnud.

Möödunud nädalal püüdsid läbirääkijad jõuda kahepoolsele kokkuleppele, mis garanteeriks Saudi Araabiale USA poolse abi kuningriigi kaitseks ning ligipääsu USA kaasaegsele relvastusele. Vastutasuks peatatakse relvatehingud Hiinaga ning piiratakse Hiina investeeringuid kuningriigis.

USA ametniku sõnul on läbirääkijad arutanud F-35 hävituslennukite ja muude relvade müüki.

F-35 võimalik müük ei ole mitmel põhjusel garanteeritud, kuid selle arutellu kaasamine oli oluline, kuna Riyadh on kõnealust hävituslennukit juba aastaid soovinud.

Iga selline tehing peab aga rahuldama pikaajalist kokkulepet Iisraeliga, mille kohaselt ei tohi USA poolt piirkonnas müüdavad relvad kahjustada Iisraeli kvalitatiivset sõjalist eelist. See tähendab, et Iisraelile tarnitud relvad peavad olema võimekamad kui need, mida müüakse naabritele.

USA riigisekretär Antony Blinken ütles kolmapäeval, et USA ja Saudi Araabia olid väga lähedal leppima kokku tuumaenergia, julgeoleku ja kaitsekoostöö küsimustes. See oleks osa suuremast normaliseerimisleppest Saudi Araabia ja Iisraeliga.