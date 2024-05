Uikala põlengu ajal oli uhuteavitussõnumite saatmine häiritud

Toila vallas Kukruse külas asuv Uikala prügila süttis eelmise kolmapäeva õhtul. Kuna suits levis tiheasustusega aladele, tõstis päästeamet sündmuse liigi kõrgeimale tasemele. Piirkonna elanikele saadeti ohuteavitussõnum EE-ALARM, paludes vältida suitsus liikumist, hoida uksed ja aknad kinni, sulgeda ventilatsioon ning vältida liikumist põlengualale.

"Uikala prügila põlengu tõttu pidid EE-ALARMi ohuteavitussõnumi saama osa Kohtla-Järve Järve linnaosa ja Kukruse elanikest, kokku umbes 12 000 inimest. Sõnumi EE-ALARM saatsime välja veidi enne südaööd ning üsna pea tekkis kahtlus, et sõnumi saatmisel on mingi tehniline rike. Kella 01.51-ks oli selgunud, et osale inimestele jõuavad kohale korduvad sõnumid, misjärel peatasime ohuteavituse edastamise," ütles häirekeskuse kriisijuht Janek Murakas.

ERR-i andmetel sai osa inimesi lühikese aja jooksul enam kui sada SMS-i. Kui palju neid inimesi oli, kes rikke tõttu mitmeid teavitusi said, ei ole häirekeskuse sõnul veel täpselt selgunud.

"Küll aga saame öelda, et riigiinfo telefonile 1247 helistas selleteemalise küsimusega neli-viis inimest, kes said korduva sõnumi. Rikke juurpõhjus ei ole veel teada – riikliku ohuteavituse edastamisega seotud osapoolte hulk on suur ning tehniline arhitektuur keerukas, mistõttu võtab põhjuse väljaselgitamine oma aja. Varem selliseid veakogemusi esinenud ei ole," tunnistas häirekeskuse kriisijuht.

Häirekeskusest öeldi, et praegu on rakendatud ajutine lahendus, mis korduvaid ohuteavitussõnumite väljasaatmisi väldib. "Mobiilioperaator ja ohuteavitussüsteemi tarnija tegelevad rikke põhjuste väljaselgitamisega. Kui rikke põhjus on selge, viiakse sisse vajalikud parandused. Vabandame inimeste eest, kes korduvaid ohuteavitussõnumeid said," ütles Janek Murakas.

Mitme riigiasutuse koostöös valminud asukohapõhine SMS-teavituse süsteem võimaldab saata ohualas asuvate inimeste mobiiltelefonidele lühisõnum ohu olemusest ja tegutsemisjuhised. Sõnumite saatmise valmidus on alates eelmise aasta 19. jaanuarist.