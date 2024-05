Euroopa Liidu välisministrid arutavad Iisraelile sanktsioonide kehtestamist

"Välisasjade nõukogu kohtumisel oli väga selge konsensus rahvusvaheliste humanitaarõiguse institutsioonide toetamise vajadusest," ütles Martin ajakirjanikele, vahendas Politico.

Rahvusvaheline Kohus otsustas reedel, et Iisrael peab viivitamatult lõpetama rünnakud Rafah's, Gaza sektori lõunaosas, ja avama Rafah piiripunkti, et võimaldada humanitaarabi takistusteta sisenemist.

Iisrael jätkab oma operatsioone Rafah's ja pommitas pühapäeval põgenikelaagrit, tappes vähemalt 45 palestiinlast, kellest üle poole olid naised, lapsed ja eakad inimesed, teatasid Gaza terviseasutused. EL-i juhid mõistsid rünnakud laialdaselt hukka.

"Rahvusvahelise Kohtu esialgsete korralduste üle toimus tugev arutelu," ütles Martin. "Olid väga selged seisukohad, et Iisrael peaks järgima neid esialgseid korraldusi, avama Rafah piiripunkti ja lõpetama oma sõjalised operatsioonid Rafah's."

Martini sõnul oli üks järeldustest korraldada EL-Iisraeli assotsiatsiooninõukogu kohtumine, et tõstatada liikmesriikide tõsised mured ja nõuda Iisraelilt vastust seoses kohtu korralduste täitmisega.

"Rahvusvaheline humanitaarõigus ja inimõiguste järgimine, on Euroopa Liidu raison d'etre ja praegused sündmused toovad selle küsimuse tõsiselt esile, eriti arvestades eilset rünnakut, mille käigus hukkus nii palju süütuid inimesi," rääkis Martin. "Vastutus on väga oluline. See on oluline kõigile neile, kelle Hamas on mõrvanud."

Iisraeli esindaja ütles väljaandele Politico, et nad ei saa kommenteerida Martini avaldusi, kuid enne rünnakut hinnati, et tsiviilisikutele ei teki ootamatut kahju: "IDF uurib tsiviilisikute surma põhjuseid ja kahetseb igasugust kahju, mida sõjategevuse käigus tsiviilisikutele tekitatakse."