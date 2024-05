PRIA ostab enda teenuste kohta info jagamiseks meedialt sisuturundust

Põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet (PRIA) tellis enda teenuste kohta info jagamiseks Äripäevalt sisuturundussaate. Ettevõtte pressiesindaja sõnul kasutavad nad sisuturundust toetuste kohta info jagamiseks, et eri sihtgruppide vajadusi arvestada.

Äripäevas ilmus esmaspäeval lugu koos podcast'iga "PRIA tüürib kontrolliorganist rohkem nõustavaks ettevõtteks", mis avaldati sisuturunduse rubriigis ehk tegu on PRIA ostetud reklaamartikli ja -saatega.

Loos räägib PRIA peadirektor Margus Noormaa muu hulgas, et põllumajandusettevõtetele võib tunduda, nagu toetuste summad ajas aina väheneksid, aga tegelikkuses on muutunud hoopis toetuste struktuur.

PRIA pressiesindaja Tiia Tamm-Suik põhjendas vajadust info jagamiseks podcast tellida sellega, et neil on makseasutusena kohustus infot oma teenuste kohta avalikkusele jagada ja sisuturundus on üks osa nende teenuste tutvustusest.

"Näiteks kasutame sisuturundust toetuste taotlusvoorude kohta info jagamiseks – voorude avanemine, toetuste nõuded ja tingimused, suurematest muudatustest teavitamine, uute teenuste avamine ja muu selline," loetles ta.

Tamm-Suik lisas, et avaliku sektori asutusena peab PRIA arvestama eri sihtgruppide vajaduste ning oskustega erinevate infokanalite kasutamisel, seega avaldavad nad teavet nii e-kanalites, paberväljaannetes kui ka raadios.

"Alanud on uus programmiperiood, mis toob kaasa mitmeid muudatusi nii PRIA poolt pakutavate toetuste kui ka teenuste osas ning vajadus jõuda võimalikult paljude osapoolteni vajab ka sisuturunduse kasutamist. Sisuturunduskanalite valikul lähtume oma klientide eelistustest," lausus ta.

Kõigist PRIA meediakajastustest moodustab sisuturundus Tamm-Suiki sõnul umbes poolteist protsenti.

Esmaspäevase Äripäeva reklaamsaate eest tasus PRIA 1300 eurot pluss käibemaks ehk kokku 1586 eurot. Tellimus sisaldas üht saadet.