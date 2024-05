Ruhnu külje alt avastati senitundmatud laeva- ja lennukivrakid

Hüdrograafiaosakonna juhataja Peeter Välingu sõnul leiti laevaga Jakob Prei läbi viidud mõõdistustöödel Liivi lahes Ruhnu saarest 10 kilomeetri kaugusel läänes kaks puulaeva vrakki.

"Üks leitud puulaeva vrakk on pikkusega 17 meetrit ja laiusega 5,5 meetrit. Teise laeva vastavad mõõdud olid 24 ja 8 meetrit. Mõlemad on 40 meetri sügavusel," täpsustas Väling.

Lisaks leiti Ruhnust viie kilomeetri kaugusel läänes lennukivrakk pikkusega kaheksa meetrit ja tiibade sirutusulatusega 9 meetrit. Välingu sõnul on võimalik, et tegu on hävituslennukiga.

Tegemist on esimeste vrakileidudega sel aastal. Eelmisel aastal leiti mõõdistustööde käigus kokku 15 seni teadmata vrakki.

Tundmatu laevavrakk Autor/allikas: Transpordiamet