Putin jäi Usbekistani kavandatust kauemaks

"Ma tean, et eile rääkisid presidendid omavahel umbes kella kolmeni öösel. Usbekistani president Šavkat Mirzijojev kutsus president Putini oma koju, see tähendab, et nende vahel on täiesti konfidentsiaalne suhtlus, tõeline sõprus – koos otsustati pidada ka töine hommikusöök," ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov Vene ajakirjanikele.

Vene presidendi pressisekretär rõhutas, et tegemist on Putini esimese kolmepäevase riikliku välisvisiidiga üle paljude aastate.

"Siin langes kõik sobivalt kokku ja sellest ka nii pikk kohalviibimine. Aga see ei olnud meelelahutuslik, vaid kõigel on praktiline tähendus, arutatakse tõsiseid teemasid. Nagu Usbekistani president märkis, konkreetseid koostööprojekte analüüsiti paber ja pastakas käes," rääkis Peskov.

Varem teatati, et Putin külastab Usbekistani 26.–27. juunil.

Putin on varem korduvalt eri perioodideks avalikkusest kadunud, mis on tekitanud küsimusi tema tervise kohta ning samuti levivad visalt kuuldused ka üritustel Putini teisikute kasutamisest.