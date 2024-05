Kui algselt arvestati idapiiri väljaehitamisel sellega, et osa maatükke läheb vahetusmaana Venemaale, siis nüüd on osa Eesti aladest jäänud juba valmis ehitatud piiritaristu taha.

Kuna on selge, et maadevahetust ei tule, tuleb neis kohtades teha ümberehitustöid. Need lähevad maksma neli miljonit eurot.

Mirjam Mõttus