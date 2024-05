Tallinnas jääb Patkuli trepp suletuks juuni keskpaigani

Tallinn hakkas 18. märtsil renoveerima Tallinna all-linna Toompeaga ühendavat Patkuli treppi. Seoses remondiga on trepp täielikult suletud 17. juunini, peale seda on plaanis üks trepipool liikumiseks avada, ütles ERR-ile Kesklinna vanem Sander Andla.

Remont ise kestab 1. septembrini.

1903. aastal valminud Patkuli treppi uuendati viimati 1990. aastate keskel, kui värskendust sai ka Toompea tugimüür. Vahepeal on tehtud vajaduspõhiseid avarii- ja hooldusremonditöid, ütles Andla.

Tähelepanelikud möödujad on märganud, et kinni on kaetud ka Boriss Jeltsini bareljeef. Andla sõnul on see seotud remondiga ja bareljeefi keegi eemaldama ei hakka.

"Jeltsini bareljeefil on kate peal, et see remonditööde tõttu kahjustada ja määrida ei saaks. Remondi lõppedes võetakse kate maha," lausus ta.

Remonditöödega eemaldatakse ja vahetatakse välja katkised ja tugevalt kahjustunud trepiastmed ja tehakse uued astmealused. Valmivad uued vaheplatoode alused ja platoodele paigaldatakse uus graniitplaatidest katend. Samuti korrastatakse trepi sajuvee rennid ning tugimüürid ja paigaldatakse uued müüri katteplaadid. Veel restaureeritakse trepi käsipuu ja uuendatakse trepi välisvalgustust.

Töid teeb Meisel Ehitus OÜ. Ehitus maksab 457 000 eurot.

Edaspidi on plaanis piki Toompea tugimüüri rajada jalutusrada, mille äärde on ette nähtud istumiskohad, kus saab nautida vaateid nii merele kui ka all-linnale. Samuti ootab tulevikus korrastamist Pilstickeri trepp.