Kolmapäeval on äikesevihmad ja ligi 30 kraadi sooja

Kolmapäeva öösel on pilvi vähe, aga mõnest üksikust võib ka hoog vihma tulla. Kohati tekib udu. Puhub nõrk lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on 12 kuni 17 kraadi.

Hommikul on pilvi hõredalt, vaid Virumaal on rünksajupilvede ja hoovihma võimalus. Puhub nõrk lõunakaare tuul. Sooja on 17 kuni 22 kraadi.

Päeva peale areneb pilvi lisaks. Mandril sajab hoovihma, on äikest, sadu on mõnel pool tugev ja sekka võib ka rahet tulla. Saartel on üksikuid sajuhooge. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, äikese ajal on tugevaid puhanguid. Õhutemperatuur on 24 kuni 29, mere ja lahe ääres ja sajupilvede all 20 kraadi ümber. Kuhu vihmavaling ei satu, seal püsib tuleoht erakordselt suur.

Neljapäeval ja reedel pole pääsu pärastlõunastest äikestest, aga ehk on neid veidi hõredamalt. Õhusoe kerkib ikka 30 kraadini.

Nädalvahetus tõotab tuua mandrile sajuhooge laialdasemalt, saartel on kuivemaid paiku enam. Palavus tõmbub veidi tagasi – laupäeva ülempiir on 28, pühapäeval 26 kraadi.