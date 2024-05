Soome president külastas Tartut

Rohkem kui tund aega varem olid Soome presidendi tervitamiseks Raekoja platsil koha sisse võtnud sõbrad Lembit ja Aare. Soov oli oma silmaga näha meest, kellest viimasel ajal meedias palju räägitakse.

"Eelmist presidenti sain tervitada, härra Sauli Niinistöd, ja nüüd loodan kohtuda temaga, kätelda," ütles Aare.

"Soomega on meil nii palju siin sidemeid. 1990. aastatel sai käidud Soomes perega ja seal oli selline koht nagu Nilsiä ja seal sai kaks nädalat oldud sellel vene ajal. Tollel ajal oli selline asi, et meil oli Nõukogude Liit ja käisime ära – ema, lapsed, abikaasa – ja oli väga kena seal vastuvõtt," rääkis Lembit.

Mida lähemale liiklus kell neljale, seda rohkem tekkis Tartu raekoja platsi äärde uudishimulikke pilke. Kõlasid politseisireenid ja siis Stubb koos abikaasaga Suudlevate Tudengite juurde saabuski. Viisakused vahetatud, tegi Soome president sissekande külalisraamatusse, taustaks raekoja kellamäng, millel meloodiaks Finlandia.

Stubbi võttis Tartus esmalt vastu linnapea Urmas Klaas.

"Soome presidendid on Tartut armastanud. Kui me mõtleme selle peale, et see on tõepoolest presidendi esimene riigivisiit Eestisse ja selle käigus tuleb ta ka Tartusse, siis selle sammu sümboolne mõju ja jõud on väga suur, aga loomulikult see räägib, et meie suhted on väga sügavad ja väga südamlikud ja väga olulised," rääkis Klaas.

Kui pidulikum osa sai läbi, läks Soome president rahva hulka, rääkis inimestega, kes olid tulnud teda tervitama, võttis vastu joonistusi, lillekimpe ja tegi inimestega koos pilti.

Kui tartlased üllatasid Stubi kellamänguga, siis president üllatas tartlasi spontaansusega – palava päeva juurde kuulub külm jäätis, millele ütles jalutuskäigul jah ka Stubb.

"Soome president ostis piparmündi jäätist, üks pall. See on parim päev minu elus," ütles jäätisemüüja Ivan.

Kolmapäeval kohtub president üliõpilastega, arutledes, milline on 2022. aasta järgne maailm. Soome presidendi riigivisiit lõpeb ametliku lahkumistseremooniaga Tartu Ülikooli ees.