Tšehhi lubab juba juunis saata Ukrainale kümneid tuhandeid mürske

"Nagu ma lubasin, tarnitakse esimesed kümned tuhanded ühikud 155-millimeetrist laskemoona juunis," ütles Fiala Prahas toimunud viie Euroopa Liidu riigi juhtide mitteametlikul kohtumisel, kus arutati Ukrainale sõjalise abi andmise edasisi samme. Fiala lisas, et Kiiev "võib esimest partiid oodata juba lähipäevil".

Eelnevalt oli Fiala öelnud, et Tšehhi on juba sõlminud lepingud 180 000 suurtükimürsu tarnimiseks Ukrainale. Tema sõnul on seni kogutud mürskude ostmiseks kõikjalt maailmast ligikaudu 1,6 miljardit eurot ja see pärineb 15 EL-i ja NATO liikmesriigilt.

Kohtumise järel tehtud osalejate ühisavalduses öeldakse, et see summa võimaldab 2024. aasta lõpuks toimetada Ukrainale umbes 500 000 mürsku.

Tšehhi peaminister toetas oma kõnes ka NATO peasekretäri Jens Stoltenbergi seisukohta, kes ütles, et lääneriigid peaksid tühistama piirangud, mis keelavad Ukrainal kasutada antud relvi sihtmärkide ründamiseks Venemaa territooriumi.

Tšehhi korraldatud kohtumisel osalesid lisaks Fialale ka Poola president Andrzej Duda, Hollandi peaministrid Mark Rutte, Taani peaminister Mette Frederiksen, Läti valitsusjuht Evika Silina, samuti Ukraina peaminister Denis Šmõgal ja ka Ameerika Ühendriikide esindajad.

Venemaa tulistas terve päeva Sumõ oblastit

Vene väed andsid Ukraina kirdeosas asuva Sumõ oblasti pihta viimase 24 tunni jooksul korraldatud 23 rünnaku käigus 81 lööki, vahendas portaal Kyiv Independent piirkonna sõjaväeadministratsiooni teisipäevaõhtust teadet.

Sihtmärgiks olid Bilopilia, Hotini, Krasnopilia, Velõka Põssarivka, Berezivka, Seredõna-Buda, Novoslobidske, Putõvli, Hluhhivi ja Esmani asulad.

Venemaa ründas piiriäärseid kogukondi terve päeva miinipildujate, droonide ja suurtükkidega. Ohvrite ja vigastatute kohta teateid pole.

Enim sai pihta Ukraina-Vene piirist umbes kolm kilomeetrit läänes asuv Velõka Põssarivka linn – seal registreeriti 19 plahvatust.

Arvestades linna lähedust Venemaale, on Velõka Põssarivkast saanud viimastel kuudel agressori peamine sihtmärk. Venemaa on hävitanud suure osa selle taristust.

Venemaa löögid Sumõ oblasti vastu on viimastel kuudel muutunud järjest hävitavamaks. Intensiivistunud rünnakute tõttu andsid Ukraina võimud korralduse hoogustada piirkonnast evakueerimist.

Ukraina sõjaväeluure juht Kõrõlo Budanov ütles 14. mail, et tema hinnangul alustab Venemaa uut pealetungi Sumõ oblastis, kui olukord Harkivi oblastis stabiliseerub, vahendas New York Times.

Ukraina piirivalveteenistuse ametnikud ütlesid hiljem, et Venemaal ei ole Sumõ oblasti piiril piisavalt vägesid, et alustada piirkonnas suurrünnakut.

Pommitamine on Ukraina ja Venemaa kirdepiiri lähedal asuvate kogukondade jaoks igapäevane nähtus ning piiriäärsete asulate elanikud kogevad mitu rünnakut päevas.

Venemaa kavandab sõjakulude kasvades astmelist tulumaksu

Venemaa rahandusministeeriumi teisipäeval avaldatud ettepaneku kohaselt võib riigi jõukat eliiti oodata ees kõrgem tulumaks.

Ettepanek, mis suure tõenäosusega saab parlamendi heakskiidu ja seejärel Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini allkirja, tuleb ajal, mil riik kulutab jätkuvalt suuri summasid oma sõjalisele agressioonile Ukrainas.

Ettepanek hõlmab üksikisiku tulu astmelist maksustamist ja kujutab endast kursimuutust praeguse ühetaolise tulumaksu süsteemiga võrreldes, mis kehtestati 2001. aastal, et maksunduses kord majja lüüa ja maksude kogumist parandada.

Ettepanek näeb ette 13-protsendise maksu kehtestamist kuni 2,4 miljoni rubla (24 800 euro) aastatulu eest. Sellest summast suuremate sissetulekute puhul kehtiks astmeliselt kõrgem maksumäär kuni maksimaalselt 22 protsendini aastatulule, mis ületab 50 miljonit rubla (510 000 eurot).

Tõusnud maksud puudutaksid vaid 3,2 protsenti Venemaa töötavast elanikkonnast, märkis rahandusminister Anton Siluanov ministeeriumi kodulehel. 2,4 miljoni rublane tase on umbes kolm korda kõrgem riigi keskmisest palgast, ütles ta kommentaaris.

"Kavandatud astmeline skaala ei tohiks puudutada valdavat osa elanikkonnast," ütles ta.

13-protsendine ühetaoline maks kehtestati eesmärgiga vähendada maksudest möödahiilimist ja suurendada riigi tulusid. 2021. aastal muutis Venemaa süsteemi nii, et inimesed, kes teenivad rohkem kui viis miljonit rubla aastas, maksavad 15 protsenti künnist ületava summa pealt.

See uus maks tõi esimesel aastal sisse täiendavalt 8,3 miljardit rubla, teatas Venemaa äriuudiste sait RBC.