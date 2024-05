Punane Rist nõuab Gazas relvarahu kehtestamist

"Me vajame hädasti poliitilist lahendust, mis võimaldaks relvarahu, et saaksime sinna abi saata," ütles IFRC president Kate Forbes uudisteagentuurile Reuters antud intervjuus.

"Oleme valmis tegutsema. Aga meil ​​peab olema juurdepääs ja selleks, et sinna pääseda, peab olema relvarahu," ütles Forbes, kellest sai detsembris teine ​​naine, kes on kunagi jõudnud maailma suurima humanitaarabivõrgustiku juhtkohale.

IFRC on 191 liikmesorganisatsioonist koosnev võrgustik, mis töötab katastroofide ja sõdade toimumispaikades ja pärast nende lõppu.

Forbes ütles, et ta nägi olukorra koledust Rafah's, kui külastas seda veebruaris, palju enne seda, kui Iisrael alustas sõjalist rünnakut Gaza lõunaosas asuvale linnale, kuhu oli varjunud enam kui miljoni palestiinlast, kes põgenesid Iisraeli rünnakute eest enklaavi teistes osades.

"Eluasemeid ei olnud piisavalt. Ei olnud vett, sanitaar-tualettruume ei olnud piisavalt. Meil ​​oli haigla ilma seadmeteta... ja kahjuks juhtus see, mida ma kartsin: toitu hakkas nappima," rääkis Forbes.

Sõjast räsitud Gaza enklaav kannatab humanitaarkatastroofi käes peaaegu seitse kuud pärast seda, kui Iisrael alustas oma pealetungi vastuseks 7. oktoobril toimunud palestiina terroriorganisatsiooni Hamas juhitud rünnakutele, milles hukkus 1200 Iisraeli inimest.

Palestiina võimude teatel on Iisraeli rünnakutes nüüdseks hukkunud üle 36 000 paletiinlase.

Nädalavahetusel kasvas lootus, et Gaza vaherahukõnelused jätkuvad vahendajate kaudu, kuid Hamas on eitanud teateid, et kõnelused võiksid lähiajal jätkuda. Mõlemad pooled on ummikseisus süüdistanud vastaspoolt.

"Palun kõigi osapoolte valitsusi relvarahu läbirääkimistel, et saaksime abi," ütles Forbes. "Minu ülesanne on tagada, et kui see (rahu) juhtub, saaksime anda vajalikku abi. Seega peavad nad tegema oma tööd, et mina saaksin oma tööd teha," lisas ta.