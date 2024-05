Prantsusmaa uurib võimalust saata oma sõdurid Ukrainasse, et anda ukrainlastele väljaõpet.

See on märk sellest, et Euroopa võib taas astuda üle enda tõmmatud punasest joonest. Samas seni pole selge kas Prantsuse sõdurid päriselt Ukrainasse jõuavad ja kuna Euroopa Liidus pole üksmeelt ei ole selge kas teised riigid läheks prantslastega kaasa.

Joakim Klementi