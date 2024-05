Otse kell 15: kes ja mida võidab koolikohustuse ea pikendamisest?

Haridus- ja teadusministeerium on valmis saanud ja viib valitsusse õppimiskohustuse ea pikendamise reformiga seonduva uuenduste paketti. Põhilised seadused, mida muudatused puudutavad, on haridusseadus, põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ning kutseõppeasutuse seadus.

Muudatuse jõustumisel kestab õppimiskohustus kuni 18-aastaseks saamiseni. Kui enne 18. eluaastat täidetakse kutsehariduse või keskhariduse lõpetamise nõuded, loetakse ka õppimiskohustus täidetuks. Kavandatud on, et õppimiskohustus hakkaks kehtima neile õpilastele, kes 2025/2026. õppeaastal alustavad õpinguid 9. klassis.

Ministeeriumi teatel on muudatused sündinud huvigruppidega koostöös, kes on ühiselt tõdenud, et tööturul läbilöömiseks on põhiharidusest vähe, teatas ministeerium. "Majanduse elavdamiseks vajame tööturule rohkem kvalifitseeritud tööjõudu. Selleks peab tõstma Eesti elanike keskmist haridustaset," seisab ministeeriumi teates, kus lisatakse, et praegu ei jätka igal aastal oma haridusteed ligi 700 põhikoolilõpetajat ning sama suur hulk langeb esimesel põhikoolijärgse hariduse omandamise aastal välja.

Õppimiskohustuse ea pikendamise reformi tulemusel muutub õpe ministeeriumi väitel paindlikumaks, kutsehariduses suurendatakse põhikoolijärgseid õpivalikuid ning luuakse nelja-aastased õppekavad suunitlusega inseneeriale ja IT-le, mis peaksid õppe konkurentsivõimelisemaks ja atraktiivsemaks muutma.