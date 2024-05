Põlva haigla avas uuenenud erakorralise meditsiini osakonna

Uutes ruumides on kaasaegsed seadmed, mis võimaldavad senisest kiiremini ja kvaliteetsemalt aidata eluohtlikus seisundis patsiente.

Kui seni töötasid tohtrid amortiseerunud ruumides, kus oli pinda vaid 240 ruutmeetrit, siis nüüd on ruumi pea kaks korda enam ehk 460 ruutmeetrit.

"Esiteks on ruumi kaks korda rohkem. Teiseks on vaevu kuuest kohast inimestele, mis olid kõik kuidagi eraldatud ja jälgitud, küll halvemini jälgitud, saanud normaalne, kaasaegne EMO, kus on viis jälgimispalati kohta, kaks kõigele vastavat isolaatorit koos oma vastavate jälgimisvõimalustega, kus on nõuetekohane triaaž, protseduuride tuba, elustamissaal. Kõik patsiendid on jälgitud, monitoriseeritud ja kõiki on võimalik jälgida mitte ainult patsiendi juurest, vaid ka keskjälgimissüsteemiga, mis ei ole töötingimuste juures väheoluline," rääkis Põlva haigla EMO juhataja Annika Uue.

Koos seadmete ja sisustusega läks EMO uuendamine maksma ligikaudu 2,2 miljonit eurot.