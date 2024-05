Neljapäeval on nii päikest kui ka hoovihma

Neljapäeva ööseks kõik pilved ei haju ning kohati sajab neist hoovihma ja on äikest. Mõnel pool tekib udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, äikese korral on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 11 kuni 18 kraadi.

Hommikul on pilvi hõredalt, vaid saartel ja Virumaal on rünksajupilvede ja hoovihma võimalus. Puhub nõrk lõunakaare tuul. Sooja on 17 kuni 21, sajupilvede all 15 kraadi ümber.

Päeval on nii päikest kui ka arenevaid rünksajupilvi. Pärast keskpäeva sajab hoovihma ja on äikest eelkõige põhjapoolsetes maakondades, õhtul suureneb äikesevihma tõenäosus Pärnumaal ja Lõuna-Eestis. Vihma sekka võib tulla ka rahet. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, põhjarannikul puhub idast ja kirdest 4 kuni 10 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur tõuseb 24 kuni 29 kraadini, mere ja lahe ääres ning sajupilvede all on 20 kraadi ümber. Tuleoht on kohati ikka erakordselt suur.

Reedel on äikesevihmahooge hõredamalt, nädalavahetusel aga laialdaselt. Palavus tõmbub päev-päevalt paari kraadi võrra tagasi.

Uus nädal toob vihma ja ilm läheb jahedaks.