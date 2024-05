Iisrael teatas kogu Gaza-Egiptuse piirikoridori hõivamisest

"Viimaste päevade jooksul on Iisraeli väed saavutanud taktikalise kontrolli Philadelphi koridori üle Egiptuse-Rafah' piiril," ütles Daniel Hagari televisioonis edastatud briifingul. Ta kasutas 14 kilomeetri pikkusest Gaza sektori ja Egiptuse vahelisest piirialast rääkides Iisraeli sõjaväes kasutatavat koodnime.

"Philadelphi koridor toimis Hamasi hapnikutoruna, mida ta kasutas regulaarselt relvade smugeldamiseks Gaza sektorisse," ütles Hagari, viidates palestiinlaste terrorirühmitusele, mis valitseb blokaadi all olevat territooriumi.

Iisrael tegi oma avalduse ajal, mil tema väed jätkavad ohvriterohkeid haaranguid Gaza lõunaosas asuvas Rafah' linnas hoolimata Rahvusvahelise Kohtu korraldusest lõpetada rünnakud linnas, kuhu on kogunenud pooled Gaza 2,3 miljonist elanikust.

Piir Egiptusega piki Gaza sektori lõunaserva on territooriumi ainus maismaapiir, mida varem Iisrael otseselt ei kontrollinud.

Hagari ütles, et väed leidsid piirialalt umbes 20 tunnelit, mida palestiinlased kasutavad relvade ja muu kauba smugeldamiseks. Tema sõnul avastasid sõdurid ja hävitasid Rafah' idaosas 1,5 kilomeetri pikkuse tunneli, mis sisaldas "suures koguses relvi".

Egiptuse kõrge allikas eitas Iisraeli teateid tunnelite olemasolust piki Gaza-Egiptuse piiri, teatas Egiptuse riigiga seotud telekanal Al-Qahera kolmapäeval.

Iisraeli väitel on rünnak Rafah'le vajalik, et saavutada tema eesmärk alistada Hamas pärast selle võitlejate rünnakut Iisraelile 7. oktoobril, milles tapeti 1200 inimest ja võeti pantvangi üle 250 inimese. Iisrael jätkas ka kolmapäeval oma operatsiooni Rafah' s vaatamata kõikjalt maailmast lähtuvale kriitikale.

Iisraeli rünnakus Gazale on hukkunud üle 36 000 palestiinlase, teatas Palestiina tervishoiuministeerium, tuhanded on jäänud rusude alla lõksu.

ÜRO teatel pidid miljon Gaza elanikku, kellest enamik olid juba varem olnud sunnitud oma kodudest lahkuma, uuesti kolima pärast seda, kui Iisrael alustas mai alguses rünnakut Rafah'le. Rünnak on katkestanud ka abisaadetiste toimetamise piirkonda, halvendades veelgi sealset humanitaarolukorda, mida iseloomustab toidupuudus ja kokkuvarisenud tervishoiusüsteem.

Maailmakohus lükkas tagasi Iisraeli nõudmised loobuda Lõuna-Aafrika Vabariigi algatatud hagi arutamisest, milles süüdistatakse Iisraeli genotsiidis Gazas. Rahvusvaheline Kohus käskis Iisraelil viivitamatult peatada Rafahi rünnak ja kutsus samas ka Hamasi vabastama viivitamata ja tingimusteta Iisraelist 7. oktoobril kaasa võetud pantvangid.

Iisrael on genotsiidisüüdistused tagasi lükanud ja ütleb, et Rafah's tegutsemine on vajalik tuhandete Hamasi võitlejate alistamiseks, kes on seal väidetavalt koos oma kõrgeimate komandöridega varjunud ning samuti siiani veel kinni hoitavate iisraellastest pantvangide vabastamiseks.