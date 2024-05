Otse kell 10.35: Kõve ja Timpson õigus- ja kohtusüsteemi arengust

Riigikohtu esimees Villu Kõve tutvustas oma esialgseid mõtteid kohtusüsteemi arendamiseks eelmise aasta täiskogul. "Hea meel on tõdeda, et osa neist on edasi arenenud, mitmelt poolt on lisandunud hulk uusi ideid ning seekord saame juba rääkida konkreetsematest plaanidest kohtuhaldusmudeli muutmiseks ja diskuteerida kohtute uue arengukava üle," rääkis Kõve.