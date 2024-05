Ukraina on korduvalt palunud, et Valge Maja lubaks neil USA-st saadetud relvastusega rünnata Venemaal asuvaid sihtmärke.

Ajaleht The New York Times kirjutas anonüümsetele allikatele viidates, et president Joe Biden on lähedal selle keelu tühistamisele. Ukraina on teinud järjepidevaid diplomaatilisi jõupingutusi, et USA piirangust loobuks. Laura Kalam rääkis sel teemal Washingtonis Ukraina suursaadiku Oksana Markarovaga.