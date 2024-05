Kell 21.40 "Esimeses stuudios" PPA juht Egert Belitšev

Riigi rahahäda sunnib säästma ka sisejulgeoleku arvelt. Kus politseil ja piirivalvel raha üle on ja kuidas vältida, et vähenema hakkaks inimeste turvatunne? Mis on saanud poidest, mille Venemaa Narva jõelt ära viis ja millised olid selle intsidendi õppetunnid? ETV "Esimeses stuudios" annab täna vastuseid politsei- ja piirivalveameti peadirektor Egert Belitšev.