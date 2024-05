Konkurentsivõime raport ei jõua avalikkuse ette enne juuni lõppu

Möödunud aasta novembris otsustas riigikogu majanduskomisjon kutsuda kokku konkurentsivõime ekspertkogu, kes analüüsiks Eesti konkurentsivõime tulevikku ja pakuks ideid selle parandamiseks. Eesmärk oli panna kevadeks kokku raport.

Mai keskel esitlesidki majanduskomisjon ja ekspertkogu riigikogule raporti kokkuvõtet, kuid 120-leheküljeline dokument ise ei olnud veel valmis ning ekspertkogu liige Uku Varblane ütles toona, et see vajab veel pisut toimetamist ja tihendamist.

Tööga ei ole aga senini lõpule jõutud. Priit Lomp ütles neljapäeval ERR-ile, et raport on valmis, kuid arenguseire keskus ja Eesti Pank tegelevad selle vormistamisega, lisavad tabelid, kujundavad ja korraldavad trükkimist. Seetõttu ei soovinud nad poolikut materjali jagada ja palusid selle jaoks veel mõned nädalad.

"16. mail toimus see tutvustus ja kõik oli olemas, lihtsalt meil kõigil, kes on olnud selles tööprotsessis, on loomulikult raport olemas /.../, aga kuna on kokku lepitud, et see vajab kujundamist ja küljendamist, siis peame selle ära ootama," põhjendas ta, miks dokumenti pole senini avalikuks tehtud.

Lomp lisas, et nad soovivad raportit tutvustada suuremal sündmusel ja kaasata kõik ekspertkogu liikmed, mistõttu toimub see alles pärast jaanipäeva.

"See materjal on nii mahukas, et ei saa sama päeva hommikul materjali jagada ja kohe sinna konverentsi järele teha," ütles ta.

Varasema info kohaselt peaks raport käsitlema Eesti majanduse tulevikuväljavaateid, võimalusi ja takistusi ning andma perspektiivikaid majanduspoliitilisi soovitusi.