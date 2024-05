Jäätisetootjad ootavad müügis uusi rekordeid

Kuigi lähipäevade ilmad võivad vihmasevõitu olla, siis jäätisehooaeg on alanud. Kui talv oli müügis nigel, siis saabuv suvi näitab, et jäätis pakub endiselt emotsiooni ja selle ostult kokku ei hoita.

Esimene kvartal oli jäätisemüügis tagasihoidlik, viimased paar nädalat on olnud aga väga aktiivsed.

"Tehas huugab, autod liiguvad, müük on väga hea – mai kohta võib öelda veel, et tuleb kindlasti üks rekord nii raha kui ka tonnide osas," lausus Premia juht Aivar Aus.

Kui suvel jäätise hind ei tõuse, siis umbes oktoobris on toormehinna tõusu tõttu oodata ka kuni seitse protsenti kallimat jäätist. Menukid on vahvlitopsid.

"(Vahvli)koonuste osa kasvas ka eelmisel aastal keerulisel ajal," ütles Aus.

Väiketootjad peavad kliendi hoidmiseks rohkem vaeva nägema.

"Me tõime turule uue jäätiseseeria, mis on sisuliselt kaks korda odavam kui meie senised. La Muu on olnud ajalooliselt Eesti kõige kallim jäätis ja nüüd me tahaks öelda, et – no me ei ole Eesti kõige odavam jäätis, aga – meil on nüüd olemas omaenda perepakis jäätis, mis on kõigile taskukohane," lausus La Muu tegevjuht Rasmus Rask.

Meelitatakse ka põnevate maitsetega.

"Me oleme teist hooaega teinud tõrvajäätist, mis on tegelikult koorejäätis, aga sinna läheb törts tõrva sisse, et natuke maitseb nagu vana saun või vanad suusad või midagi sellist," ütles Rask.

Sortimendi vaheldus aitab ka Balbiinos käivet hoida. Kahjumit teenitakse reservväelaste jäätisega, mille müügitulu läheb kaitseväe toetuseks. Uusi sorte on sel hooajal ligi 20.

Selge on see, et eestlased armastavad jäätist. Tõestuseks on ka esimesed automaadid, kust maiust saab osta igal ajal ilmast hoolimata.