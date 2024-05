Saudid tahavad 12 miljardi dollari eest müüa naftagigandi aktsiaid

Saudi Araabia teatas neljapäeval, et valmistub naftafirma Aramco aktsiate müügiks ning plaanib nii teenida 12 miljardit dollarit.

Aramco on maailma kõige väärtuslikum naftafirma, Saudi Araabiale kuulub praegu üle 82 protsendi firma aktsiatest. Kuningriik plaanib nüüd rahvusvahelistele investoritele müüa umbes 1,545 miljardit aktsiat ja teenida nii 12 miljardit dollarit, vahendas The Wall Street Journal.

Saudi Araabia võimud proovivad vähendada oma majanduse sõltuvust naftast. Siiski jääb nafta kuningriigi peamiseks sissetulekuallikaks.

Saudi Araabia on maailma suurim toornafta eksportija ning Aramco on riigi majanduse kroonijuveel. Aramco turuväärtus on ligi 1,9 triljonit dollarit.

Aramco tegi IPO Saudi börsil 2019. aastal ja toona oli see aktsiate avalik esmapakkumine oma 29,4 miljardi dollarise mahuga maailma suurim. Selle käigus müüs firma umbes 1,7 protsenti oma aktsiatest.