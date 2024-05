Iisraeli väed jätkavad rünnakuid Rafah'le

Iisraeli väed ründasid reedel sihtmärke üle kogu Gaza sektori, pealtnägijad teatasid õhulöökidest Rafah' ümbruses, millest on saanud kaheksa kuud kestnud sõja raskuskese.

Iisraeli väed tungisid Gaza lõunaosas asuvasse Rafah'sse mai algul hoolimata rahvusvahelisest vastuseisust ja murest Egiptuse piiri äärde pagenud tsiviilelanike turvalisuse pärast.

Nädalavahetusel ümberasunute laagris tulekahju vallandanud ja mitmekümne inimese elu nõudnud rünnakud tõid kaasa järjekordse hukkamõistu.

Reedel ütlesid pealtnägijad, et Iisrael ründas Rafah' piirkonda ja Nuseirati Gaza sektori keskosas. Üks AFP korrespondent teatas ägedast pommitamisest põhjas.

Ööl vastu reedet sai kahes kohas rünnakutes surma kokku 11 inimest, ütlesid Deir al-Balah' haigla ja Nuseirati põgenikelaagri allikad.

Iisraeli sõjavägi teatas, et jätkab operatiivtegevust Rafah' piirkonnas ning et kesklinnast leiti tunnelikäigud, raketiheitjaid ja relvi.

Gaza keskosas kõrvaldati õhurünnakutega mitu sõdurite läheduses tegutsenud "terroristi", lisati teates.

Kolmapäeval teatas Iisraeli armee operatiivkontrolli kehtestamisest strateegilise Philadelphi koridori üle Gaza sektori ja Egiptuse piiril.

14 kilomeetri pikkune koridor on olnud puhver Gaza ja Egiptuse vahel, kuid pärast Iisraeli lahkumist Gazast 2005. aastal on tekkinud kartus, et seda kasutati relvade smugeldamiseks palestiinlaste relvarühmitustele.

Konflikti vahendaja Egiptus ei ole koridori ülevõtmist veel kommenteerinud, kuid ametnikud on varem öelnud, et see rikuks Iisraeli ja Egiptuse 1979. aasta rahulepet.

Iisrael teatas neljapäeval, et pärast sõjalise operatsiooni alustamist Rafah's 7. mail on tapetud umbes 300 äärmusrühmituse Hamasi võitlejat.