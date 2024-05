Itaalia valitsus toetab kiibitehase ehitamist kahe miljardi euroga

STMicroelectronics teatas reedel, et tehase tuleb Sitsiilias asuvasse Cataniasse. Tehase ehitus läheb maksma viis miljardit eurot. Ettevõte teatas, et investeering sisaldab ka kahe miljardi euro suurust toetust, mille firma saab Itaalia riigilt.

STMicroelectronics loodab, et uus tehas alustab tootmist juba 2026. aastal ning täisvõimsuse peaks tehas saavutama 2033. aastaks, vahendas The Wall Street Journal.

USA ja Euroopa Liit pakuvad praegu kiibifirmadele riiklikke toetusi, kuna tahavad vähendada oma sõltuvust Aasia tarnijatest. Brüssel tahab EL-i turuosa 2030. aastaks suurendada 20 protsendini.

Euroopa Liidu (EL) regulaatorid teatasid reedel, et kiitsid heaks Itaalia poolse riigiabi. Euroopa Komisjon teatas, et Itaalia abi on vajalik, et tagada Euroopa pooljuhtide tarneahela vastupidavus.

Ka teised tehnoloogiafirmad plaanivad Euroopasse rajada kiibitehaseid ning taotlevad nüüd uute riigiabi eeskirjade alusel riiklikke toetusi.

28. aprillil said STMicroelectronics ja GlobalFoundrie EL-ilt loa, et saavad Prantsuse riigiabiga rajada riiki kiibitehase.