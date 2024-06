Haapsalu linn loobus selleks suveks parkimiskontrolöride teenusest

Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu ütles, et otsuse taga ei olnud rahaline põhjus, sest linnale ei maksnud see kontroll midagi ja teenusepakkuja tegi seda kogutud trahvisummade eest.

Mäesalu sõnul näitas parkimiskultuur mulluse suve lõpu poole paranemise märke ja nüüd katsetatakse, kas inimesed suudavad ise parkimiskeelumärke järgida.

2023. aastal linna tellitud parkimiskontroll oli esimene tõsisem katse saada Haapsalu vanalinnas parkimisega seotud probleemid kontrolli alla.

Mäesalu ei välistanud, et tulevikus kontroll naaseb.

"Ma siiski jätaks võimaluse meile, et me juunikuu ürituste ajal vaatame, mis saama hakkab ja kui ikkagi on näha, et see läheb tagasi kontrolli eelnevasse aega, siis me ikkagi tuleme võib-olla selle teema juurde juulikuus tagasi," rääkis aselinnapea.