Nädalavahetus toob hoovihmad ja äikese

Laupäeva öösel on pilvisus vähene ja vahelduv. Kohati sajab hoovihma ning Liivi lahe ümbruses võib ka äikest olla. Tuul puhub idakaarest 3 kuni 9 meetrit sekundis ning nõrgeneb pärast keskööd. Õhk püsib üsna soe ehk plusskraade on 12 kuni 18.

Hommik on Põhja-Eestis selgem ja enamasti sajuta, lõuna pool on taevas aga pilvisem ning siin-seal sajab hoovihma. Idakaare tuul on sisemaal nõrk, rannikul mõõdukas ning õhusooja on 17 kuni 22 kraadi.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, sekka ka rahet ning esineb äikest. Kusjuures sadu on kohati intensiivne. Puhub valdavalt idakaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis, äikese ajal iiliti üle 15 meetri sekundis. Sooja on oodata 23 kuni 28, tuulele avatud rannikul ja sajupilvede all kuni 20 kraadi.

Järgneval paaril päeval on pilvisus Eesti kohal vahelduv. Sajab kohati intensiivset hoovihma ning on ka äikest. Esmaspäeva õhtupoolikul hakkab pilvisus hõrenema. Kui teisipäeval sajab hoovihma vaid Ida-Eestis, siis kolmapäeval juba taas laialdasemalt. Sooja on pühapäeval oodata keskmiselt 24, uue nädala alguses 22 ning kolmapäeval 20 kraadi.