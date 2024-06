Venemaa tegi öösel õhurünnaku Ukraina elektritaristule

Oluline laupäeval, 1. juunil kell 16.20:

- Venemaa ründas öösel Ukraina energiataristut 100 raketi ja drooniga;

- Ööl vastu reedet toimunud Venemaa raketirünnakus Harkivis surma saanud inimeste arv kasvas laupäeval seitsmeni;

- Ukraina president Volodõmõr Zelenski saabus Singapuri, et esineda seal toimuval suurel julgeolekufoorumil;

- Ukraina laupäeval esitatud hinnangu kohaselt kaotasid Vene relvajõud ööpäevaga 1130 sõjaväelast.

Venemaa ründas Ukraina viie oblasti energiaobjekte

Venemaa ründas laupäeva varahommikul Ukraina viies oblastis asuvaid energeetikarajatisi, vahendas Unian.

Energiarajatisi rünnati Ivano-Frankivski, Dnipropetrovski, Kirovohradi, Donetski ja Zaporižžja oblastites, kirjutas energeetikaminister Herman Haluštšenko Facebookis. "Tagajärjed on selgitamisel, et neid kõrvaldada," märkis minister.

Kirovohradi oblasti kuberner Andri Raikovõtš kirjutas Telegramis, et tabamuse sai energiataristu objekt. "Esialgsetel andmetel kannatanuid ei ole. Kõik vastavad teenistused juba töötavad," kinnitas ta.

Zelenski saabus Singapuri julgeolekufoorumile

Ukraina president Volodõmõr Zelenski saabus Singapuri, et esineda seal toimuval suurel julgeolekufoorumil.

Zelenski esineb pühapäeval Shangri-La dialoogis, teatas foorumit korraldav Rahvusvaheliste Strateegiliste Uuringute Instituut.

Zelenski osalemise üle foorumil, kus teiste seas on kohal USA ja Hiina kaitseminister, oli eelnevalt mitmeid spekulatsioone.

Viimastel päevadel on Ukraina president sõitnud ringi Euroopa riikides, et paluda rohkem sõjalist abi Ukraina armeele, mis on olnud sunnitud relva- ja laskemoonanappuse tõttu Venemaa rünnakute all taganema.

Teade Zelenski osalemise kohta Singapuri julgeolekukonverentsil tuli kohe pärast seda, kui sai teatavaks USA otsus lubada kasutada USA tarnitud relvi Venemaa territooriumi osaliseks ründamiseks enesekaitse eesmärgil.

Harkivis hukkunute arv tõusis seitsmeni

Ööl vastu reedet toimunud Venemaa raketirünnakus Harkivis Novobavarski linnaosa vastu on hukkunute arv tõusnud seitsmeni, teatas kuberner Oleh Sõniehubov laupäeval.

Hukkunute hulgas oli neli meest ja kolm naist. Otsinguoperatsioonid jätkuvad, kuna rusude alla võivad jääda veel kaks naist, ütles Sõniehubov.

Vene raketid tabasid ööl vastu 31. maid linnas kolme kohta – viiekorruselist elamut, õmblustöökoda ja kohalikku kauplust. Kuberner ütles vahetult pärast rünnakut, et järgnev rünnak samasse kohta linnas oli nn topeltpuudutusega rünnak, mille käigus Vene väed ootavad esmareageerijate ja korrakaitsjate saabumist, enne kui tabavad uuesti sama kohta, et tekitada suuremat kahju.

Rünnaku tagajärjel sai vigastada vähemalt üks kiirabitöötaja.

Venemaa intensiivistas hiljuti rünnakuid 2021. aastal 1,4 miljoni elanikuga Harkivi vastu, kasutades rakette, liugpomme ja droone, hävitades energiataristut ja tappes tsiviilelanikke.

Inimesed varjumas Kiievi metroos ööl vastu laupäeva. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Alina Smutko

Ööl vastu laupäeva lendasid raketid ka Taga-Karpaatia kohal

Venemaa ründas öösel Ukrainat kombineeritult 100 raketi ja drooniga, teatas Ukraina õhuvägi laupäeval. "Vaenlane lasi välja 53 erinevat tüüpi raketti ja 47 ründedrooni," edastas õhuvägi, lisades, et tulistas alla 35 raketti ning kõik droonid peale ühe.

Kuberner Serhii Borzov teatas, et kohaliku aja järgi kella nelja paiku hommikul põhjustas allatulistatud Vene drooni praht Vinnõtsja oblastis kriitilise infrastruktuuri rajatises tulekahju.

Ukraina energiaminister Herman Haluštšenko kinnitas, et Zaporižžja, Dnipropetrovski, Donetski, Kirovohradi ja Ivano-Frankivski oblasti energiataristu sattus Venemaa vägede rünnaku alla. Zaporižžjas kostis kohaliku aja järgi kella 3 paiku öösel mitu plahvatust, teatas Zaporižžja oblasti kuberner Ivan Fedorov Telegramis.

Ukraina õhujõud kuulutasid välja õhuhäire kogu riigis viidates Vene tiibrakettide, droonide ja pommitajate Tu-95MS ohule.

Teatati rakettidest ka Taga-Karpaadi oblasti kohal, mis piirneb Ukraina läänenaabritega: Poola, Ungari, Rumeenia ja Slovakkiaga. Õhuhäired kohaselt oli raketirünnakute oht ka Ungari-Ukraina piirist vaid 26 kilomeetrit kirdes asuvas Mukatševo linnas.

Õhurünnakuhoiatused lülitati välja kohaliku aja järgi kell 5.30 hommikul.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 1130 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 508 780 (võrdlus eelmise päevaga +1130);

- tankid 7740 (+12);

- jalaväe lahingumasinad 14 947 (+12);

- suurtükisüsteemid 13 184 (+44);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1088 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 815 (+0);

- lennukid 357 (+0);

- kopterid 326 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 10 617 (+30);

- tiibraketid 2230 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 18 006 (+101);

- laevad / paadid 27 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2181 (+17).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.