Netanyahu: Gaza sõja lõpetamise eelduseks on Hamasi hävitamine

"Iisraeli tingimused sõja lõpetamiseks ei ole muutunud: Hamasi sõjalise ja valitsemisvõime hävitamine, kõigi pantvangide vabastamine ja selle tagamine, et Gaza ei kujutaks enam ohtu Iisraelile," rõhutas Netanyahu avalduses.

"Ettepaneku kohaselt nõuab Iisrael jätkuvalt nende tingimuste täitmist enne püsiva relvarahu kehtestamist," väitis Iisraeli peaminister.

"Arvamus, et Iisrael nõustub püsiva relvarahuga enne, kui need tingimused on täidetud, on alusetu," lisas Netanyahu.

Bideni plaani kohaselt algab rahuprotsess kuuenädalase etapiga, mis hõlmab täielikku relvarahu ja Iisraeli vägede väljaviimist Gaza asustatud aladelt. Esimese sammuna vabastaks äärmusrühmitus Hamas Bideni sõnul ka pantvange, kelle seas on naised, vanurid ja haavatud. Vastutasuks vabastaks Iisrael sadu palestiinlastest vange.