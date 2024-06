Haapsalu festivalil saab näha rohkem kui 180 plakatit

Haapsalu graafilise disaini festivali kahel näitusel on publiku ees kokku üle 180 plakati. Seekord on fookuses hoolivuse teema ja tänapäeva saksa kultuuriruumi plakatikunst.

Haapsalu linnagaleriis on üleval Haapsalu graafilise disaini festivali rahvusvahelise konkursi näitus "Isikupära 24".

Festivali korraldaja Marko Kekišev selgitas, miks valiti sellel aastal "Isikupära" näituse teemaks hoolivus: "Põhjuseid ei tule ju kaugelt otsida. Meie igapäevane poliitiline elu, meie loodushoid või mida tahes viitab sellele, et hoolivusest on puudu."

Kekišev lisas, et näitusele "Isikupära 24" pääses autoreid väga erinevatest riikidest.

"Meil on Ladina-Ameerikast ja Indoneesiast ja siis ka lähemalt loomulikult, Euroopa Liidust. Võib-olla selle aasta eripära on see, et kuna töid valitakse ikkagi žüriiga, siis žürii oli väga lahke ja hästi palju on noori autoreid, täiesti sellised verisulised ja selle üle on ainult rõõm," rääkis Haapsalu graafilise disaini festivali korraldaja.

Haapsalu kultuurikeskuse fuajees näeb aga ülevaatenäitust "Tänapäeva saksa plakat".

"Saksa plakat üldmõistena või saksakeelne plakat, kui me arvestame veel Austriat ja Šveitsi ka sinna, on tänapäeval selgelt plakatikunsti eesrinnas ja neid võiks pidada niisugusteks innovaatoriteks," selgitas Kekišev.

Näitused jäävad Haapsalus avatuks 30. juunini.