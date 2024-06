ILM: Pühapäeval võib tulla nii äikest kui rahet

Pühapäeval püsib Eesti kohal veel kuum ja niiske õhumass, aga ilma hakkab mõjutama madalrõhkkond, mis liigub üle Poola põhja-kirde suunas ja jõuab pärastlõunal Läti kohale. Paljudes kohtades arenevad kiiresti äikese vihmapilved ja sajab nii vihma kui ka rahet. Sajuhood on intensiivsed ja tuulepuhangud äikesepilvede all tugevad.

Esmaspäeva ööl sadu harveneb, samas äikeseoht püsib. Päeval jääb Eesti Põhja-Euroopas asuva madalrõhuala lõunaserva, kus hoovihma ja äikese tõenäosus püsib suur. Tuul pöördub läände ja toob üle mere veidi värskemat õhku.

Öö vastu pühapäeva tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab äikesevihma ja paiguti tekib udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s ning õhutemperatuur on 12 kuni 17 kraadi.

Pühapäeva hommikul sajab kohati hoovihma ja võib olla äikest. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, äikese korral on tuul puhanguline. Õhusoe jääb vahemikku 15 kuni 20 kraadi.

Pühapäeva päeval sajab äikesevihma, kohati tuleb rahet ja sadu on tugev. Tuul on endiselt muutliku suunaga ja äikese ajal puhanguline. Sooja on 20 kuni 25, rannikul kohati kuni 17 kraadi. Ja metsades püsib kohati erakordselt suur tuleoht.

Esmaspäeva öösel on sooja keskmiselt 13, päeval 23 kraadi. Päeval sajab mitmel pool hoovihma ja on äikest ja sadu on kohati tugev.

Teisipäeval õhusoe palju ei muutu, küll aga sadusid on vähem. Öösel sajab peamiselt Ida-Eestis, päeval ka kohati Kesk-Eestis.

Kolmapäeva öö tuleb pisut jahedam, samas päeval on sooja kuni 26 kraadi. Öö on sajuta, päeval sajab kohati mandril. Neljapäev tuleb pisut jahedam ja vihmasem.