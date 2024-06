ERR Harkivi rindel: ukrainlased ootavad läänelt kindlameelsust

Mai alguses venelaste avatud uus rinne Harkivi oblastis on sundinud Ukraina väejuhatust liigutama lisavägesid sellele suunale. Ukraina Rahvuskaardi positsioonidel käis ETV võttegrupp.

"Asi on selles, et nende linde (ta viitab droonidele – toim.) on taevas rohkem, kui meie omi. Sellepärast peamegi kiiresti sõitma," selgitas Ukraina rahvuskaartlane Deemon, kes ETV võttegruppi ukrainlaste positsioonidele sõidutas.

Operaator Kristjan Svirgsdeni sõnul on neid siin taevas rohkem, kui sääski tema maakodus. Tänu Deemonile jõudsime elusate ja tervetena suurtükiväelaste positsioonidele.

Enne laadimist tuleb mürsk korralikult puhastada see mõjutab lasketäpsust. Sihtimiseks kulub alla minuti ja siis saab juba uuesti tuld anda.

Tore on näha, et neil meestel siin on, millega oma tööd teha. Laskemoonaga tundub siin probleeme ei ole.

"Loomulikult tahaks, et oleks rohkem, aga hetkel piisab. Põhimõtteliselt saame oma tööd teha," kommenteeris Ukraina rahvuskaartlane koodnimega Tääk olukorda laskemoonaga. "Kui oleks kuhjaga, siis saaksime intensiivsemalt töötada. Loomulikult tahaks, et oleks rohkem, aga hetkel piisab. Põhimõtteliselt saame oma tööd teha."

Mure laskemoona pärast pole ainus asi, mis ukrainlasi vaevab.

"Andke meile, palun, luba lasta vaenlast tema territooriumil! Jah, meil on relvi vaja. Pärast sõda me võime need tagasi anda, isegi nende eest maksta. Aga hetkel meil on vaja esiteks relvi ja teiseks seda, et Lääne ühiskond oleks kindlakäelisem ja otsustavam," rääkis Ukraina rahvuskaartlane Mamalõga.

Intervjuu Mamalõgaga katkeb hetkeks, kuna meestel on vaja tööd teha, see tähendab suurtükist mõned lasud teha.

"Ajalugu on näidanud, et Venemaa või Moskoovia või kuidas iganes seda nimetatakse, arvestab ainult jõuga. Kui anda Moskvale vastu hambaid, siis nad jäävad pikaks ajaks vait. Paljud liidrid Läänes ei saa või ei taha sellest aru saada. Nad kardavad sõda, aga sõda juba käib ju! Nad kardavad, et neid kaasatakse sellesse, aga nad on juba ju kaasatud, nad andsid meile relvi!" selgitas Mamalõga.

Tagasiteel rääkis Deemon ETV meeskonnale, kuidas ta rahvuskaardi ridadesse sattus.

"Ma tulin vabatahtlikult. Mu naine ei teadnud sellest midagi. Terve aasta rääkisin talle, et mind mobiliseeriti. Ta vastas mulle: "Ma ei usu sind. Sa läksid kindlasti ise!" Lühidalt, ma täidan siin oma sõduriülesandeid," kirjeldas Deemon.