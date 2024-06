- Rumeenia kaalub Ukrainale Patrioti õhutõrjesüsteemide andmist;

Rumeenia peaministri sõnul kaalub riik Ukraina varustamist õhutõrjesüsteemidega Patriot. Rumeenia president Klaus Iohannis selgitas aga, et sellise otsuse tegemiseks on vaja riigikaitse ülemnõukogu nõusolekut. Ukraina sõjavägi hävitas mais rekordilise hulga Vene suurtükisüsteeme.

Rumeenia kaalub Ukraina varustamist õhutõrjesüsteemidega Patriot. President Klaus Iohannis selgitas aga, et õhusüsteemide saatmise otsuse tegemiseks on vaja riigikaitse- ja julgeoleku koordineerimise eest vastutava organi – riigikaitse ülemnõukogu (SCND) – nõusolekut.

Rumeenia peaminister Marcel Ciolacu rõhutas, et oluline on kaasata spetsialiste ja teha otsuseid õigete institutsionaalsete kanalite kaudu, kuna see mõjutab Rumeenia kaitset ja suhteid NATO liitlastega.

"Kõigepealt peavad rääkima spetsialistid," ütles Ciolacu intervjuus Euronewsile. "See ei tähenda, et kui süsteem katab osa Ukrainast, ei kata see ka Rumeeniat. Siin käib jutt sellest, et spetsialistid peavad istuma maha ja leidma parimad lahendused ning seejärel saab SCND teha otsuse kogu olemasoleva teabe põhjal, et see otsus oleks parim. Seega on praegu ettepanek analüüsimisel."

Rumeenia sõlmis 2017. aastal lepingu seitsme Patrioti ostmiseks Ühendriikidest, väärtuses 3,9 miljardit dollarit. 2024. aasta seisuga töötab Rumeenias ainult üks neist süsteemidest.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski on nõudnud Ukrainale 25 Patrioti õhutõrjesüsteemi, et kaitsta riiki Venemaa õhurünnakute eest, sealhulgas ballistiliste rakettide ja Iraanis toodetud droonide eest.

Kõik rahvusvahelised partnerid on teadlikud Ukraina vajadusest õhutõrjesüsteemide järele, ütles Zelenski, lisades, et mõned liitlased teavad isegi, kuhu süsteemid tuleks paigutada. Zelenski sõnul võivad ka Patrioti analoogid olla tõhusad Venemaa rünnakute vastu.

Ukraina sõjavägi hävitas mais rekordilise hulga Vene suurtükisüsteeme

2024. aasta mais püstitasid Ukraina kaitsejõud uue rekordi, hävitades kuu jooksul 1160 vaenlase suurtükisüsteemi, teatas Ukraina kaitseministeerium.

"Veel üks rekord. Hävitati 1160 Venemaa suurtükisüsteemi, mis on suurim arv kahe sõja-aasta jooksul ja Ukraina sõdurid jätkavad Venemaa relvade vanarauaks muutmist," kirjutas ministeerium X-is.

Ukraina teatas, et lasi öösel alla 24 Venemaa ründedrooni

Ukraina õhujõud teatasid pühapäeva hommikul, et Ukraina õhutõrjesüsteemid hävitasid öö jooksul 24 Venemaa ründedrooni. Kokku ründas Venemaa Ukrainat 25 ründedrooniga.

Venemaa tulistas ka Harkivi oblasti suunas välja tiibraketti Iskander-K ja õhutõrjejuhitava raketi, teatasid õhujõud Telegrami sõnumirakenduses. Nad ei täpsustanud, mis rakettidega edasi juhtus, vahendas Reuters.