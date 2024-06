Saksa konservatiive tabas nädal enne eurovalimisi küberrünnak

Föderaalse infoturbeameti ja siseluureteenistuse eksperdid olid intensiivselt kaasatud rünnaku tõrjumisse, kinnitas Saksamaa siseministeeriumi pressiesindaja.

Rünnaku iseloom viitab asjaolule, et selle taga oli väga professionaalne tegelane ning juhtumi uurijad võitlevad selle nimel, et edasist kahju ära hoida, lisati.

Ministeerium ei täpsustanud, kui suurt kahju rünnak põhjustas.

"Meie julgeolekuasutused on tugevdanud kaitsemeetmeid digitaalsete ja hübriidohtude vastu," ütles ministeeriumi pressiesindaja ning lisas, et "nüüd näeme taas, kui oluline see on enne valimisi".

Aasta tagasi tabas küberrünnak kantsler Olaf Scholzi sotsiaaldemokraatlikku erakonda (SPD) ja mitut Saksa ettevõtet. Saksa uurijate sõnul korraldas selle rühmitus APT28, mille tegevust juhib Venemaa sõjaväeluure.

Toona sattusid ohtu paljude SPD töötajate e-posti kontod.

Rühmitust APT28 on süüdistatud kümnetes küberrünnakutes üle maailma.

Üks tuntumaid juhtumeid, mida on Venemaa häkkerite süüks pandud, oli 2015. aastal toimunud rünnak, mis halvas Saksa Bundestagi arvutivõrgu, jättes parlamendi mitmeks päevaks võrguühenduseta.