Fotod: Türil toimunud Mudifestil osales ligi pooltuhat last

Üheksanda mudilaskooride festivali Mudifest teine päev algas hommikuse lauluprooviga Türi kultuurikeskuses. Varasest kellaajast hoolimata kõlasid laste hääled kokku suurepäraselt ja lapsed said juhendajatelt aina kiita.

"See on tore ühine väljasõit, mida igal kollektiivil on vaja, eriti lastekollektiivil. Aga mina õpetajana ütleksin, et see on ka haridusprojekt – nad saavad esinemiskogemuse, nad saavad väga heade teiste lauljatega koos laulmise kogemuse ja tegelikult see on harjutus iseseisvaks eluks ka," rääkis Kuressaare Vanalinna kooli mudilaskoori Roheritsikad koorijuht Anneli Tarkmeel.

"Mudilaskoor on üks Eesti kõige suuremaid kooriliike, seal on 10 000 lauljat. Ja nad kõik tahaksid ka laulupeo vahelistel aastatel midagi toredat teha, mis ühtlasi aitaks lastel paremateks lauljateks saada. Ma arvan et see, et Mudifesti registreerumine saab alati väga kiiresti koore täis, näitab, et seda üritust on hästi vaja," ütles Mudifesti peakorraldaja, Eesti kooriühingu tegevjuht Kaie Tanner.

Nädalavahetusel võis Türil näha tavapärasest rohkem rõõmsaid lapsi, neid jagus lauluväljakule, töötubadesse, orienteerumismängule, ujulasse ja ringhäälingumuuseumisse. Aga festivali pearõhk oli mõistagi tõsistel lauluproovidel.

Festivali lõpukontserdil musitseerisid koos mudilaskooride lastega Merit ja Märten Männiste, loomulikult olid kohal ka laste sõbrad Piip ja Tuut.