Uus nädal toob vihma ja äikest

Öö tuleb muutliku pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ja on äikest. Mitmel pool udutab. Mandri-Eestis on tuul nõrk ja muutlik, saartel puhub lääne- ja loodetuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12 kuni 17 kraadi.

Hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega. Ida-Eestis võib kohati hoovihma sadada ja äikest olla. Mitmel pool püsib udu. Puhub valdavalt mõõdukas läänekaare tuul ja õhusoe jääb vahemikku 16 kuni 20 kraadi.

Päeval sajab mitmel pool hoovihma ja on äikest. Sadu on kohati tugev ja sekka võib tulla rahet. Õhtu poole lääne poolt alates ilm selgineb. Puhub läänekaare tuul 2 kuni 8, rannikul iiliti 11 meetrit sekundis, äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Sooja on 20 kuni 25, tuulele avatud rannikul kuni 17 kraadi.

Järgmised kolm päeva püsivad üpris samasuguse ilmaga. Öine keskmine õhutemperatuur kõigub 10 ja 13, päevane 23 ja 24 kraadi vahel. Sajab kohati hoovihma ja puhub mõõdukas lääne- ja lõunakaare tuul, mis neljapäevaks pisut tugevneb. Õhutemperatuur hakkab lääne poolt alates langema

Neljapäeva pärastlõuna ja reede öö ja päev tulevad jahedamad – kui nädala alguses on päeval sooja kuni 26 kraadi, siis reedel jääb päevane õhusoe vahemikku 12 kuni 18 kraadi.