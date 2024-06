Oluline esmaspäeval, 3. juunil kell 5.50:

- Venemaa ründas Sumõ oblastis kümmet asulat;

- Meedia: Ukraina ründas Belgorodi oblastis Venemaa sõjalisi sihtmärke;

- WSJ: Venemaa püüab muuta elu Harkivis võimatuks.

Venemaa ründas Sumõ oblastis kümmet asulat

Vene väed ründasid 2. juunil Ukraina kirdeosas asuvas Sumõ oblastis kümmet asulat, teatas piirkondlik administratsioon. Venemaa rünnakute tõttu toimus Sumõ oblastis ligi 46 plahvatust, vahendas The Kyiv Independent.

Piirkond kannatab igapäevase Venemaa pommitamise all ja Ukraina väed tõrjuvad regulaarselt Venemaa diversioonirühmi, kes korraldavad piiriületusreide. Piirkonda ümbritsevad Venemaa Brjanski, Kurski ja Belgorodi oblastid.

Sumõ oblast vabastati Venemaa okupatsioonist 2022. aasta aprillis.

Meedia: Ukraina ründas Belgorodi oblastis Venemaa sõjalisi sihtmärke

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates Vene sõjablogijate väiteid, et Ukraina väed pommitasid Venemaa sõjalisi sihtmärke, mis asusid Belgorodi oblastis. Vene blogijad väitsid, et Ukraina väed andsid löögi Vene armee sõidukite kolonni pihta. Ukraina allikad väitsid, et kolonn koosnes 18 sõidukist. ISW tõi välja, et pole olemas ühtegi tõendit, mis viitaks, et Ukraina väed kasutasid rünnakutes läänest saadud relvi. Samas hiljuti selgus, et USA tühistas Harkivis relvakasutuspiirangud Ukrainale.

Vene sõjablogijad väitsid veel, et Vene väed liikusid Tšassiv Jari suunal veidi edasi. Blogijad väitsid, et Vene väed jõudsid Kalõnivka keskossa (Tšassiv Jarist kirdes). Nende väidete toetuseks pole veel olemas geolokatsiooniga kaadreid.

WSJ: Venemaa püüab muuta elu Harkivis võimatuks

Kuigi Harkivi linnale on kiirrünnaku oht taandunud, siis on Venemaa linna tagasi viinud oma vaatevälja, kirjutas pühapäeval väljaanne Wall Street Journal, mida vahendas uudisteagentuur UNIAN.

Väljaanne märgib, et Moskva näib kavandavat jõhkrat kurnamissõda.

"Muidugi tahab Vladimir Putin endiselt Harkivit," ütles oblasti sõjaväeadministratsiooni juht Oleh Sinehubov.

Sinehubov märkis samas, et Venemaa on paigutanud suunale vaid murdosa linna tungimiseks vajaminevatest sõduritest. Selleks võib tema hinnangul vaja minna kuni pool miljonit sõdurit.

Väljaanne märgib, et Venemaa on valmis pikaks sõjaks ja halvimal juhul võib Kreml korrata strateegiat, mida ta kasutas Süürias Aleppo vastu 2016. aastal, kui Süüria valitsust selle kodusõjas toetanud Venemaa õhujõud hävitasid elektri- ja veeallikad ning pommitasid maatasa haiglad ja koolid.

Wall Street Journal meenutas samas, et Putin eitas eelmisel kuul Hiina riigivisiidil Harkivi vallutamise plaane. Putini väitel on pealetungi eesmärk luua puhvertsoon, et kaitsta piirilähedasi linnu Ukraina rünnakute eest.

"Vene kampaania Harkivi elanike terroriseerimiseks oli ägenenud juba enne viimast pealetungi ja võib jätkuda ka pärast seda," märgitakse artiklis.