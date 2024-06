Iisraeli-Hamasi sõda lõhestab USA kongressi

Nii USA esindajatekoja kui ka senati liidrid kutsusid Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu Kapitooliumile oma kaitseplaanidest kõnelema. Seda vaatamata kongressis valitsevatele erimeelsustele Gazas toimuva Iisraeli sõjategevuse suhtes.

Esindajatekoja spiiker, vabariiklane Mike Johnson sõnas pühapäeval Fox Newsile antud intervjuus, et on läbirääkimisi kutse saatmise osas pidanud juba kuid, aga seni takistas seda senati enamuse juht, demokraat Chuck Schumer.

Veel mõned kuud tagasi kritiseeris juudi päritolu Schumer teravalt Netanyahu poliitikat, öeldes, et Iisraelis peaksid toimuma uued valimised. Hiljuti märkis ta ajakirjanikele, et USA suhted Iisraeliga on aga raudkindlad olenemata sellest, kes kummaski riigis parasjagu täidab peaministri või presidendi ametikohta.

Iisraeli ja Hamasi sõda on tekitanud lõhe Demokraatlikus parteis, kuna progressiivsemad liikmed on pettunud president Joe Bideni administratsioonis ja kongressi juhtkonna toetuses Netanyahu tegevusele Gaza sektoris, mille tagajärjel on hukkunud kümneid tuhandeid tsiviilelanikke.

Esindajatekoja vähemuse liider, demokraat Hakeem Jeffries on aga öelnud, et jutt demokraatide suurtest erimeelsustest on ülepingutatud.

Seevastu vabariiklased toetavad Netanyahu poliitikat ühemõtteliselt. Spiiker Johnsoni sõnul peavad seega demokraadid langetama otsuse, kas rasketel aegadel ollakse Iisraelile toeks või mitte.

"Demokraadist kolleegid peavad tegema valiku: kas nad seisavad meie kõige olulisema Lähis-Ida liitlasega sel meeleheitlikul ajal, nagu see on Washingtonile traditsiooniks olnud, või valivad nad uue poole ja seisavad koos Hamasi ja ajatollaga?" sõnas Mike Johnson.

Kongressi kutse osas on kõige häälekamalt sõna võtnud sõltumatu senaator Bernie Sanders, kes lubas peaminister Netanyahu kõnet boikoteerida. Ta sõnas, et ka demokraatlikul viisil valitud riigijuhid võivad toime panna sõjakuritegusid. Sanders lisas, et Iisraelil on õigus ennast Hamasi terrorirünnaku eest kaitsta, kuid see ei õigusta sõda terve Palestiina rahva vastu.

Kuigi kõne toimumise aega pole veel selge, on ka osa esindajatekoja liikmeid andnud märku, et kavatsevad kõne ajal näidata oma vastasseisu Netanyahu valitsusele.