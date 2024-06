Naftakartell pikendas tootmispiiranguid

Naftat eksportivate riikide organisatsioon OPEC ja sellega koostööd tegevad riigid leppisid pühapäeval kokku, et jätkavad praeguseid tootmispiiranguid ka järgmisel aastal ning see tähendab, et naftahinnad jäävad USA presidendivalimiste ajaks kõrgele tasemele.

OPEC+r iigid leppisid kokku, et piirangud kehtivad ka järgmisel aastal. Kartell leppis juba varem kokku, et kärbib tootmismahtu 3,6 miljoni barreli võrra päevas. Samuti lubasid kaheksa riiki, et jätkavad vabatahtlikke kärpeid kuni 2025. aastani, seda on ligi 2,2 miljonit barrelit päevas. Selle hulka kuulub Saudi Araabia tootmise vähendamine miljoni barreli võrra, vahendas The Wall Street Journal.

Naftakartell tahab kärbete abil tõsta hinda, kuna USA suurendab tootmist. OPEC muretseb samas, et kõrged intressimäärad ja kiire inflatsioon võivad nõudlust toornafta järele vähendada. Seni on suutnud kartell hoida naftahindasid kõrgel tasemel, rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind oli esmaspäeva hommikul umbes 81 dollarit barreli kohta. 5. aprillil oli Brenti hind aga lausa 91,17 dollarit barreli kohta.

Sel sügisel toimuvad USA-s veel ka presidendivalimised ning analüütikud pööravad seetõttu naftahindadele veelgi rohkem tähelepanu. Kuigi autokütuse hind on riigis viimasel ajal langenud, siis tootmispiirangtute pikendamine viitab sellele, et kütuse hind enne valimisi oluliselt ei lange.

Krõbedam nafta hind aitab turgutada samas Saudi Araabia majandust. Saudid alustasid pühapäeval naftafirma Aramco aktsiate müümist ning kuningriik loodab nii teenida 12 miljardit dollarit.

Aramco on riigi majanduse kroonijuveel, mille turuväärtus on ligi 1,9 triljonit dollarit. Saudi Araabia võimud proovivad aga vähendada oma majanduse sõltuvust naftast ning riik on käivitanud mitu megaprojekti. Seetõttu soovib Riyadh, et nafta hind püsiks 90 dollari lähedal.

Kärped tekitavad vaidlusi veel ka suurimate naftatootjate vahel. Viimaste kuude jooksul on Venemaa oma tarneid suurendanud, kuna Ukraina ründab Venemaal asuvaid rafineerimistehaseid. See vähendas Venemaa võimekust toornaftat töödelda ja Moskva pidi suurendama naftaeksporti.