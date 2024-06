Nvidia käis välja järgmise põlvkonna kiibi

Märtsis teatas Nvidia, et Blackwell on maailma võimsaim kiip. Pühapäeval tutvustas Nvidia juht Jensen Huang aga Blackwelli järglast, mis kannab nime Rubin. Samas pole Nvidia veel alustanud Blackwelli kiipide tarnimist, vahendas Financial Times.

Nvidia peaks alustama Rubini kiipide tarneid 2026. aastal, see kiip peaks olema eelkäijatest energiasäästlikum.

Nvidiast on saanud USA börsi üks suurimaid staare, hiljuti kerkis firma turuväärtus veel 350 miljardi dollari võrra. Nvidia võib lähiajal saada Microsofti järel väärtuselt teine ettevõte.

Firma seisab aga silmitsi kasvava konkurentsiga, kuna ka teised USA kiibitootjad nagu AMD ja Intel jätkavad sarnase tehnoloogia arendamist ja teevad selleks suuri investeeringuid. Nvidia üritab seetõttu oma haaret suurendada ning Huang teatas pühapäeval, et firma sõlmis lepingud arvutitootjatega Asus ja MSI.

Huang pani aluse ettevõtte kiirele arengule ligi kaks aastakümmet tagasi, kui Nvidia hakkas graafikakiipe kasutama mittegraafilistes rakendustes. Nvidia ei suuda nüüd nõudlust rahuldada ja firma suurendab järjepidevalt tootmist.