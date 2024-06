Otse kell 11.15: põhiseaduskomisjon arutab valimisea langetamist eurovalimistel

Põhiseaduskomisjoni tänasele avalikule istungile on kutsutud Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatuse esimees Ats Mattias Tamm, Eesti Haridustöötajate Liidu juhatuse esimees Reemo Voltri, Eesti Üliõpilaskondade Liidu juht Katariina Järve ning õiguskantsleri asetäitja-nõunik, Õiguskantsleri Kantselei direktor Olari Koppel, samuti kantselei laste ja noorte õiguste osakonna vanemnõunik Margit Sarv.

Põhiseaduskomisjoni esimehe Hendrik Johannes Terrase (Eesti 200) sõnul soovib komisjon kaasata Euroopa Parlamendi valimiste valimis- ja kandideerimisea alandamise arutellu kõik huvigrupid, nende seas noored, keda muudatus otseselt mõjutab.

Terrase sõnul on peamine, et muudatus aitaks anda noortele rohkem vastutust ja võimalusi demokraatlikes protsessides osaleda. Euroopa Parlamendi valimistel on valimisea 16 aastale langetanud näiteks Austria, Belgia, Malta ja Saksamaa. Eestis saavad vähemalt 16-aastased noored praegu hääletada kohalike volikogude valimistel.

"Kuigi noortele valimisõiguse andmine võib suurendada valimisaktiivsust ja kasvatada teadlikke kodanikke, on oluline tagada, et noored oleksid piisavalt informeeritud ja valmis võtma oma otsuste eest vastutust. Seda soovime kõigi huvigruppidega enne seaduse muutmist põhjalikult arutada ja tervikuna üle vaadata ka teistes seadustes sätestatud vanusepiirid," ütles Terras.

Komisjoni teisipäevane avalik istung algab kell 15.15 ja ka seda näeb ERR-i portaalis otsepildis. Sellele istungile on kutsutud Eesti Noorteühenduste Liidu huvikaitse spetsialist Henry Kask ja endine huvikaitse spetsialist Hans-Kristjan Raid.

Kui praegu saavad Euroopa Parlamendi valimistel hääletada vähemalt 18-aastased ja kandideerida vähemalt 21-aastased kodanikud, siis 45 saadiku algatatud ja eelmisel nädalal esimese lugemise läbinud Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse (valimis- ja kandideerimisea langetamine) eelnõu (414 SE) langetab valimisea 16 ja kandideerimisea 18 aastale. Kehtiva seaduse kohaselt on hääletamis- ja kandideerimisõigus Eesti kodanikel, aga ka Eesti kodakondsuseta Euroopa Liidu kodanikel, kelle püsiv elukoht on Eestis.

Eelnõu kohaselt jõustub muudatus 2025. aasta alguses ja esmakordselt rakendatakse seda 2029. aastal toimuvatel Euroopa Parlamendi valimistel.