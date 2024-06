Kell 20 "Ukraina stuudios": kolonel Vendla ja kantsler Salm

USA relvaabi on rindele jõudnud ja venelaste kaotused kasvanud. Doonorriigid lubavad üksteise järel oma relvade kasutamist Venemaal asuvate sihtmärkide ründamiseks. Millised on viimased arengud lääne toetuses Ukrainale, kui kaugele on jõutud Euroopa kaitsevõlakirjadega ja millised on viimased selle sõja õppetunnid meie kaitse vaatest? Nende teemade kohta uurib külalistelt saatejuht Maria-Ann Rohemäe.

"Ukraina stuudio" algab ETV-s esmaspäeval kell 20.