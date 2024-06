Proud Boysi naasmine toob vägivallaohu USA presidendivalimistele

Neli aastat pärast nurjunud katset pöörata ümber endise USA presidendi Donald Trumpi 2020. aasta valimiskaotus, kogub 2021. aasta 6. jaanuaril Kapitooliumi ründamist juhtinud vägivaldne paremäärmuslike meeste rühmitus taas jõudu ja on asunud avalikult Trumpi toetama.

Pärast 6. jaanuari mässu mõisteti neli Proud Boysi liidrit föderaalkohtus süüdi mässulises vandenõus ning igaühele neist mõisteti 15 või enam aastat vanglakaristust. Veel vähemalt 70 liiget on saanud süüdistuse vägivallas osalemises. See ei ole aga liikumist peatanud, vahendas Reuters.

Mõned Proud Boysi liikmed on ähvardanud, et valmistuvad taas Trumpi kaitseks välja astuma. Proud Boys toetab Trumpi rahvuslust ja selle liikmed loodavad, et saades uuesti presidendiks, annab Trump 6. jaanuari mässulistele armu. Trump on ise seda ka lubanud teha.

Pärast möödunud neljapäevast kohtuotsust, mis Trumpi süüdi mõistis, kuulutas Proud Boysi Ohio grupp välja sõja ja postitas video Proud Boysi tänavakaklustest, mis lõppes sõnumiga "Võitlus lahendab kõik". PB Miami grupp teatas, et värbab uusi liikmeid rohkem kui kunagi varem. Üks Proud Boy ütles Reutersile, et USA-s on praegu vaikus enne tormi.

Viimastel nädalatel on rühmitus muutunud Trumpi valimisüritustel üha nähtavamaks, mis toob endaga kaasa suurema vägivallaohu selle aasta presidendivalimistel.

Kümned Proud Boysi liikmed – mõned varustatud kuulivestide ja kiivritega – tähistasid 6. jaanuari mässu kolmandat aastapäeva jõudemonstratsiooniga Ohio osariigi pealinnas Columbuses. 20. aprillil kogunes peaaegu tosin liiget Trumpi vabariikliku partei kampaaniarallile Wilmingtonis, Põhja-Carolinas. Veel hiljuti, mais, ühinesid kahe grupi Proud Boysi rühmitused kümnete tuhandete Trumpi toetajatega kampaaniarallil Wildwoodis, New Jerseys.

Proud Boysi naasmine Trumpi poliitilistele kampaaniaüritustele langeb kokku arvamusküsitlustega, mis näitavad, et enamik ameeriklasi kardab poliitilise vägivalla puhkemist novembrikuu valimiste ajal. Samuti toimub see ajal, mil Trumpi tuline retoorika innustab tema toetajaid ründama tema vastaseid, sealhulgas kohtunikke, prokuröre ja poliitilisi rivaale. Selline ähvardustelaine on tänapäeva USA poliitikas pretsedenditu.

Trump ise ei ole välistanud poliitilise vägivalla võimalust, kui ta novembris kaotab. "Kui me ei võida, siis see sõltub," ütles ta aprillis ajakirjale Time, kui temalt küsiti, kas ta näeb ette pärast valimisi vägivalda. "Kui mind vangistatakse või pannakse koduaresti, siis ma pole kindel, et avalikkus sellega lepiks," ütles ta Fox Newsi intervjuus. "Teatud hetkel saabub murdepunkt," hoiatas ta.

Enne viimaseid valimisi käskis Trump Proud Boysil olla tagaplaanil ja oodata. Kolm kuud hiljem plaanisid ja viisid rühmituse juhid ellu USA Kapitooliumi mässu. Trumpi alusetud väited võltsitud valimistest kihutasid rahvast üles kogunema, ja Trump ise kutsus seda rahvahulka marssima Kapitooliumi juurde.

Föderaalprokurörid ja USA kongressi läbiviidud uurimine nimetasid mõlemad Proud Boysi 6. jaanuari rünnaku olulisteks kavandajateks ja juhtideks. USA abiprokurör Conor Mulroe lausus kohtus, et Proud Boys seisis Donald Trumpi taga ja oli valmis tema nimel vägivalda kasutama. "Need süüdistatavad pidasid end Donald Trumpi armeeks ja võitlesid, et hoida oma eelistatud liider võimul, hoolimata seadusest või kohtutest."

Kuigi avalikult on Proud Boys enda osalust mässu organiseerimises eitanud ning nimetanud seda spontaanseks, siis eravestlustes on mõned PB liikmed tunnistanud, et rühmitus juhtis tolle päeva sündmusi. "Ilma Proud Boysita poleks 6. jaanuari sündmuseid juhtunud," ütles Reutersile üks pikaajaline rühmituse liige.

Praegu soovivad paljud Proud Boysi liikmed, et Trump naaseks võimule ja seda mitte ainult armuandmiste võimaluse tõttu. Mõne jaoks peegeldab tema populaarsus sügavamat kultuurilist muutust Ameerikas – alates rahulolematusest muutuva rassilise, etnilise ja demograafilise olukorraga kuni vihani immigratsiooni vastu ja parempoolsete tajumiseni, et liberaalid hävitavad riiki. Trump peegeldab sageli oma kampaanias neid pretensioone apokalüptiliste sõnumitega.