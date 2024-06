Nädala esimene pool on suvine, teises pooles läheb jahedamaks

Teisipäeva öö on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, võib äikest olla. Paiguti on udu. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on 11 kuni 17 kraadi.

Hommik on saartel selge, mandril vähese ja vahelduva pilvisusega ning peamiselt sajuta. Kohati püsib udu. Puhub läänekaare tuul 2 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on 16 kuni 19 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Mandril sajab kohati hoovihma ja võib äikest olla. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Sooja on 20 kuni 26, tuulele avatud rannikul kuni 16 kraadi.

Õhtul on pilvi vähe ja ilm sajuta. Läänetuul nõrgeneb. Sooja on 17 kuni 22 kraadi.

Kolmapäeva öö ja ennelõuna on üsna selged, pärastlõunal võib mandril hoovihma sadada. Öösel on sooja 8 kuni 12, päeval 12 kuni 26, saartel ja kohati rannikul 17 kuni 21 kraadi.

Neljapäeval ilm muutub. Saartelt levib vihmasadu üle mandri itta, ka tuul läheb tugevamaks. Öösel on sooja 10 kuni 16, päeval 16 kuni 21, Ida-Eestis enne sadu kuni 23 kraadi. Reedel ja laupäeval on sadu harv, öised miinimumid langevad alla 10 kraadi, päevased maksimumid tõusevad 20 kraadi piirile.