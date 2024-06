Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Harkivi oblastis asuvas Vovtšanskis jätkuvad ägedad lahingud. ÜRO sekretariaat kinnitas esmaspäeval, et maailmaorganisatsioon on esindatud juunis Šveitsis toimuval Ukraina rahutippkohtumisel.