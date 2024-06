Iisraeli peaminister Netanyahu peab USA kongressis kõne

"Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu võttis vastu vabariiklaste ja demokraatlike parteide juhtide kutse esineda 13. juunil USA kongressis seadusandjate ees," teatasid meediaväljaanded Politico ja Punchbowl News.

Iisraeli meedia teatas seevastu teisipäeva varahommikul, et peaministri ametkond eitas Ühendriikide meedia andmeid, et valitsusjuht viibib 13. juunil Washingtonis ja peab USA kongressis kõne.

Netanyahu büroo kinnitas kohalikule meediale, et peaministri USA kongressile peetava kõne kuupäev ei ole lõplikult kindlaks määratud, kuid see ei ole 13. juuni, kuna see segaks juudi püha.

USA president Joe Biden esitles reedel plaani, mille eesmärk on lõpetada lahingud Gazas ja mille pakkus tema sõnul välja Iisrael. Selle asemel on Netanyahu rõhutanud, et äärmusorganisatsiooni Hamas hävitamine on endiselt sõja lõpu eelduseks.

Maailma juhtivate tööstusriikide ühendus G7 teatas esmaspäeval, et toetab USA presidendi vahendatavat relvarahulepingut ja kutsus äärmusrühmitust Hamas üles sellega nõustuma.

"Meie, seitsmeliikmelise rühma G7 juhid, toetame täielikult Bideni plaani, mis viiks kohese relvarahu sõlmimiseni Gazas, kõigi pantvangide vabastamiseni, kogu Gazas humanitaarabi olulise ja püsiva suurendamiseni ning kriisi lõpuni. Milles on ühtlasi tagatud Iisraeli julgeolekuhuvid ja Gaza tsiviilisikute ohutus," seisis avalduses.

Biden ütles esmaspäeval Katari peaministrile, et äärmusrühmitus Hamas on ainus takistus Gaza relvarahuleppe sõlmimisel Iisraeliga, teatas Valge Maja.

Biden kutsus ühtlasi Katari üles mõjutama äärmusrühmitust sellega nõustuma.

"President Biden ütles, et Hamas on nüüd ainus takistus täielikule relvarahule ja kinnitas Iisraeli valmisolekut liikuda edasi eelmisel nädalal kehtestatud tingimustega," seisis Valge Maja vahendatud kahe riigijuhi telefonikõne kokkuvõttes.

Iisraeli valitsuse pressiesindaja ütles esmaspäeval, et peaminister Netanyahu peab USA esitatud kava Gaza sektoris viibivate pantvangide vabastamise leppe nimel vaid osaliseks plaaniks.

"Esildis, mille president Biden esitas, on osaline," vahendas parempoolse valitsuse pressiesindaja David Mencer Netanyahu sõnu.

Mencer lisas, et sõda lõpeb eesmärgiga saada pantvangid tagasi, seejärel algavad arutelud, kuidas saavutada sõja eesmärki Palestiina islamistliku äärmusrühmituse Hamas elimineerimisest.

"Väited, nagu me oleksime nõustunud relvarahuga ilma, et meie tingimused oleksid täidetud, on ebakorrektsed," tsiteerits peaministri büroo Netanyahut eraldiseisvas avalduses.