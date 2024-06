Politico: Michel haub von der Leyenile kättemaksu

Politico kirjutas juba varem, et Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ja Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Michel ei saa omavahel hästi läbi ning väljaanne kirjutab nüüd, et Michel punub von der Leyeni vastu intriige. Michel üritab nii takistada von der Leyeni naasmist komisjoni etteotsa.

Politico kirjutab, et Brüsseli kuluaarides kõlab jutt, et Michel loobib oma vanale rivaalile kaikaid kodaratesse. Von der Leyen on juba teatanud soovist jätkata Euroopa Komisjoni presidendina. Kaheksa Euroopa Liidu (EL) diplomaati ütlesid Politicole, et Michel tahab selle rivaalitsemise lõpetada ning üritab takistada von der Leyeni naasmist komisjoni etteotsa.

Micheli ametiaeg lõpeb 1. detsembril. Mõned Politico allikad väidavad, et Michel tahab saada järgmiseks Euroopa Liidu välispoliitikajuhiks, praegu kuulub see koht Josep Borrellile. Allikate teatel saab Michel Borrelliga ka hästi läbi.

Michel juhib pärast Euroopa Parlamendi valimisi ka kõrgeimate ametikohtade jagamise protsessi. Siis pannakse paika ka järgmine komisjoni president. Politico kirjutab, et mõned liikmesriigid tunnevad nüüd Micheli tegevuse pärast üha rohkem muret.

"Paljud liikmesriigid muretsevad, et Michel ei mängi konstruktiivset rolli, vaid tahab viia täide oma kättemaksuplaani," ütles üks EL-i diplomaat.

Von der Leyen on endiselt siiski favoriit komisjoni presidendi ametikohale. Ta on Euroopa Rahvapartei (EPP) esikandidaat ning tema juhtimisel on EL alustanud suuri üleminekuid: rohelise ja digitaalse majanduse suunas, bloki julgeoleku ja kaitse ümbermõtestamist ning selle majandusliku julgeoleku tugevdamist.

Euroopa Parlamendi valimised lõppevad 9. juunil ning Euroopa Liidu liidrid kogunevad valimistulemusi ning sellest lähtuvalt EL-i juhtkohtade täitmist esmalt arutama 17. juunil peetaval mitteametlikul tippkohtumisel.