ÜRO: Läänekaldal on pärast 7. oktoobrit tapetud 500 palestiinlast

ÜRO Inimõiguste ülemvolinik Volker Türk nõudis teisipäeval lõppu okupeeritud Läänekaldal maad võtnud vägivallale ja ütles, et ennenägematu verevalamine on nõudnud seal 7. oktoobrist alates rohkem kui 500 palestiinlase elu.

Türk ütles, et Iisraeli sõdurid ja Läänekalda asunikud on tapnud Gaza sõja puhkemisest möödunud kaheksa kuu jooksul Läänekaldal vähemalt 505 palestiinlast, vahendab AFP-BNS.

Palestiina amenike sõnul on tapetuid vähemalt 523. Samal ajal on surma saanud ka 24 iisraellast, nende hulgas kaheksa sõdurit.

"Nagu viimase kaheksa kuu traagilistest sündmustest Iisraelis ja Gazas veel ei piisaks, okupeeritud Läänekalda elanikud kannatavad samuti päevast päeva ennenägematu verevalamise all," ütles Türk. "On arusaamatu, et sellisel hoolimatul viisil on võetud nii palju elusid."

"Tapmine, hävitamine ja laialdased inimõigusrikkumised on lubamatud ja peavad otsekohe lõppema," rõhutas ta.

"Iisrael ei pea mitte ainult vastu võtma, vaid ka jõustama tegevusreeglid, mis oleksid täielikult kooskõlas inimõigusnormide ja -standarditega," ütles Türk ja nõudis ebaseaduslikes tapmistes süüdi olevate isikute vastutusele võtmist.

Türki sõnul valitseb Läänekaldal karistamatus selliste kuritegude eest. Ta tõi näiteks juhtumi nädalavahetusel, kui Iisraeli sõdurid lasid Jeeriko lähedal Aqabat Jabri põgenikelaagris maha ühe teismelise poisi ja haavasid teist surmavalt.

Turvakaamera salvestistelt on näha, et sõjaväeposti pihta kive ja Molotovi kokteile visanud poisid olid põgenemas ja tulistamise hetkeks 70 meetri kaugusel.