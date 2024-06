Hispaania peaministri abikaasa sai seoses korruptsioonisüüdistusega kohtukutse

Hispaania valitsuse kõneisiku sõnul on tegemist parempoolsete ja paremäärmuslike jõudude poriloopimise kampaaniaga, vahendas Politico.

Kohtukutse on seotud väidetava korruptsioonikahtlusega erasektoris ja puudutab mõjuvõimuga kauplemist.

Gomeze ärisidemed ja suhted valitsusega on olnud jälgimise all alates aprillist, kui kohus käivitas tema osas eeluurimise. Põhjuseks oli juriidiline kaebus ühelt valitsusväliselt organisatsioonilt, millel on väidetavalt paremäärmuslikke sidemeid.

Mais teatas uurimisasutus, et pole leidnud tõendeid mõjuvõimuga kaubitsemise kohta.

Hispaania valitsus tõttas uut algatatud uurimist kiirelt hukka mõistma. "Me teame, et siin pole mitte midagi uurida," teatas Hispaania haridusminister ja valitsuse kõneisik Pilar Alegria. "See on parempoolsete ja paremäärmuslaste poriloopimise kampaania."

Jätkuvad süüdistused sundisid Hispaania peaministri Sancheze aprilli lõpus viieks päevaks oma ametikohustustest eemal viibima ja tagasiastumist kaaluma. Põhjuseks olid parempoolsete jõudude rünnakud tema pere vastu. Lõpuks otsustas Sanchez siiski ametisse jääda.